15 апреля 2026

В России начали предупреждать пользователей о включенном VPN. Как это отразилось на работе приложений?

Марина Совина
Операторы связи в России начали сообщать пользователям о том, что у них включен VPN, соответствующее уведомление появляется при входе в ряд приложений.

В приложениях мобильных операторов при входе появляется уведомление о том, что включен VPN и из-за этого данные могут отображаться некорректно. Пользователям также предлагают отключить VPN для стабильной работы сервиса, отмечая, что без него приложение функционирует лучше.

До этого Минцифры России провело совещание с руководителями крупных российских интернет-площадок, в ходе которого попросило их ограничить доступ на платформы для пользователей, у которых включен VPN.

В противном случае компаниям пригрозили исключением из белых списков, если они в них есть, и другими санкциями

источник в Минцифры России

Использование VPN захотели сделать платным

В марте глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что российские операторы введут плату за использование VPN-сервисов в России. При этом цифровые платформы не будут пускать пользователей, которые заходят с помощью подобных технологий.

Перед Минцифры поставили задачу снизить использование VPN в России. Что в ведомстве думают о введении штрафов за это?
15 ГБ на все про все. Как Минцифры предлагает бороться с VPN и сколько это будет стоить россиянам
В частности, операторам связи рекомендовано рассмотреть введение платы за использование свыше 15 гигабайт международного мобильного трафика в месяц. По данным источника Forbes в телекоммуникационной отрасли, такие условия могут начать действовать для абонентов с 1 мая.

Кроме того, по информации других собеседников издания, платформам предложено ограничить функциональность для пользователей, применяющих VPN. Также один из источников, знакомый с обсуждениями в Минцифры, сообщил, что Шадаев допускал возможность введения административной ответственности за использование VPN, хотя выразил надежду, что до этого не дойдет.

В России не поддержали наказание за использование VPN

В конце марта первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев заявил, что введение административной ответственности для граждан за использование VPN является избыточным и контрпродуктивным подходом.

Новые правила рассрочки, ограничения Apple ID и ипотека только с белой зарплатой. Что изменится в России с 1 апреля?
Новые правила рассрочки, ограничения Apple ID и ипотека только с белой зарплатой. Что изменится в России с 1 апреля?
31 марта 2026
В России хотят ввести лимит на VPN-трафик. Что это значит и сколько будет стоить каждый лишний гигабайт?
В России хотят ввести лимит на VPN-трафик. Что это значит и сколько будет стоить каждый лишний гигабайт?
30 марта 2026

Депутат подчеркнул, что VPN часто ошибочно считают средством для доступа к запрещенному контенту, хотя на самом деле это прежде всего инструмент кибербезопасности. Он напомнил, что такие технологии применяются для удаленной работы, защиты личных данных при подключении к публичным сетям Wi-Fi, а также для обеспечения сохранности корпоративной информации в бизнесе.

Мы предлагаем сосредоточиться на проблеме прозрачности отношений с операторами связи. Со стороны законодательной власти я вижу свою задачу в защите прав граждан

депутат Госдумы Антон Ткачев
