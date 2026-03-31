Россия
16:39, 31 марта 2026

В Госдуме высказались о наказании за использование VPN

Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Введение административной ответственности для граждан за использование VPN является избыточным и контрпродуктивным подходом, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев рассказал, что министерство не поддерживает идею введения административной ответственности за использование VPN. Он пояснил, что ведомство задачу по снижению использования VPN в стране с минимальными последствиями и обременениями для пользователей.

Депутат отметил, что многие воспринимают VPN как инструмент для доступа к запрещенному контенту, в то время как данные технологии сегодня — это базовый инструмент обеспечения кибербезопасности. Парламентарий напомнил, что их используют сотрудники для удаленной работы, люди для защиты личных данных в публичных Wi-Fi сетях, а бизнес — для сохранности корпоративной информации.

«Наказывать людей за использование средств защиты данных — это тупиковый путь. Наша фракция не поддерживает введение штрафов для обычных пользователей. Вместо этого мы предлагаем сосредоточиться на проблеме прозрачности отношений с операторами связи. Со стороны законодательной власти я вижу свою задачу в защите прав граждан, а не в том, чтобы создавать новые репрессивные механизмы в отношении пользователей», — заявил Ткачев.

Ранее появились сообщения, что российские операторы могут ввести плату за использование VPN-сервисов в России. По некоторым данным, операторов связи призвали ввести плату за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных устройствах.

