06:21, 27 апреля 2026Бывший СССР

На Украине назвали слова главы МИД Эстонии поросячим визгом

Соскин: Слова премьера Эстонии о энергообъектах Украины опасны для Киева
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что высказывания главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о возвращении энергообъектов Украины опасны для Киева. Кроме того, в эфире своего YouTube-канал эксперт назвал слова дипломата поросячим визгом.

«Поросячий визг Цахкны — это не просто не угроза, а прямое доказательство того, что даже Эстония признает наши проблемы с энергетикой. Я отказываюсь понимать, почему эстонский министр так нас подставил, разрушив светлую картинку для Запада», — сказал Соскин.

Он подчеркнул, что глава эстонского внешнеполитического ведомства не понимает, что Россия не изменит свою позицию, и вместо требований стоило бы начать конструктивный диалог с Москвой.

Накануне Цахкна потребовал от России вернуть Украине все энергообъекты.

    Последние новости

    Мошенники начали использовать схему «обратного перевода» денег. Как защитить себя и свои данные?

    Кошачьи лемуры и кудрявые пеликаны родились в Московском зоопарке

    Названа причина смерти Льва Шимелова

    Несколько израильских солдат получили ранения в результате инцидента на военной базе

    Россиян предупредили о новой приманке мошенников

    Huawei похоронит один вид смартфонов

    Изменение отношения россиян к Жириновскому после его смерти объяснили

    Глава МИД Ирана прибыл в Санкт-Петербург

    На Украине назвали слова главы МИД Эстонии поросячим визгом

    Открывший стрельбу на приеме у Трампа американец осуждал его нежелание помогать Украине

    Все новости
