Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:33, 27 апреля 2026

На Западе увидели в заявлении Лаврова жесткий сигнал для Европы

Христофору: Лавров послал Европе жесткий сигнал заявлением о войне Запада с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Заявление министра иностранных дел России Сергей Лаврова о войне Запада с Москвой стало жестким сигналом для Европы, считает кипрский журналист Алекс Христофору. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

По словам журналиста, за последний месяц высокопоставленные российские чиновники делали очень серьезные предупреждения западным странам. Он отметил, что это напоминает ситуацию, которая предшествовала началу спецоперации на Украине в феврале 2022 года.

Как указал Христофору, перед этим Россия направляла предостережения США и НАТО, а также призывала обсудить новую архитектуру безопасности с Европой, но была проигнорирована.

«И именно это напоминают нынешние сигналы. Так что это было знаковое выступление, громкое заявление Лаврова, министра иностранных дел России», — заключил он.

Ранее Лавров заявил, что страны Запада открыто объявили России войну. Он также выразил мнение, что Запад использует Украину и власти Украины в качестве геополитического тарана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok