На Западе увидели в заявлении Лаврова жесткий сигнал для Европы

Христофору: Лавров послал Европе жесткий сигнал заявлением о войне Запада с РФ

Заявление министра иностранных дел России Сергей Лаврова о войне Запада с Москвой стало жестким сигналом для Европы, считает кипрский журналист Алекс Христофору. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

По словам журналиста, за последний месяц высокопоставленные российские чиновники делали очень серьезные предупреждения западным странам. Он отметил, что это напоминает ситуацию, которая предшествовала началу спецоперации на Украине в феврале 2022 года.

Как указал Христофору, перед этим Россия направляла предостережения США и НАТО, а также призывала обсудить новую архитектуру безопасности с Европой, но была проигнорирована.

«И именно это напоминают нынешние сигналы. Так что это было знаковое выступление, громкое заявление Лаврова, министра иностранных дел России», — заключил он.

Ранее Лавров заявил, что страны Запада открыто объявили России войну. Он также выразил мнение, что Запад использует Украину и власти Украины в качестве геополитического тарана.