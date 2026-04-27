08:14, 27 апреля 2026

Назван ориентировочный объем трат россиян на майские праздники

Webbankir: Россияне намерены потратить на майские праздники до 50 тыс. рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Global Look Press

Большинство россиян планируют потратить на грядущие майские праздники не более 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками финансовой онлайн-платформы Webbankir.

В исследовании приняли участие в общей сложности свыше трех тысяч граждан различных возрастных категорий. По его итогам выяснилось, что 82 процента опрошенных не готовы к значительным тратам на майские праздники. В эти дни они намерены потратить до 50 тысяч рублей.

К тратам в 50-100 тысяч рублей оказались готовы чуть более десятой части (11,4 процента) респондентов. Отдохнуть на сумму свыше 100 тысяч намерены лишь 6,6 процента участников опроса, заключили эксперты.

В этом году сокращенными рабочими днями станут 30 апреля и 8 мая, напомнил ранее россиянам глава юридической практики в SuperJob Александр Южалин. В эти даты работа должна быть сокращена на один чаc вне зависимости от продолжительности трудового дня сотрудника. В целом предстоящие праздники станут самыми короткими за последние восемь лет, констатировал эксперт.

