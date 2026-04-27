Назван ориентировочный объем трат россиян на майские праздники

Webbankir: Россияне намерены потратить на майские праздники до 50 тыс. рублей

Большинство россиян планируют потратить на грядущие майские праздники не более 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками финансовой онлайн-платформы Webbankir.

В исследовании приняли участие в общей сложности свыше трех тысяч граждан различных возрастных категорий. По его итогам выяснилось, что 82 процента опрошенных не готовы к значительным тратам на майские праздники. В эти дни они намерены потратить до 50 тысяч рублей.

К тратам в 50-100 тысяч рублей оказались готовы чуть более десятой части (11,4 процента) респондентов. Отдохнуть на сумму свыше 100 тысяч намерены лишь 6,6 процента участников опроса, заключили эксперты.

В этом году сокращенными рабочими днями станут 30 апреля и 8 мая, напомнил ранее россиянам глава юридической практики в SuperJob Александр Южалин. В эти даты работа должна быть сокращена на один чаc вне зависимости от продолжительности трудового дня сотрудника. В целом предстоящие праздники станут самыми короткими за последние восемь лет, констатировал эксперт.