16:42, 27 апреля 2026Наука и техника

Названы последствия передачи Киеву новых AIM-120

Передача Киеву ракет AIM-120C-8 может усложнить работу российских Су-34
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Staff Sergeant Vince Parker (USAF)

Управляемые ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120C-8, которые передали Киеву, могут усложнить работу российских бомбардировщиков Су-34. Последствия поставки новых ракет назвал Telegram-канал «Военная хроника».

Автор обратил внимание на обломки AIM-120C-8, которые обнаружили в Днепропетровске. Ракету могли пустить с борта истребителя F-16AM или установки зенитного ракетного комплекса NASAMS. Отмечается, что эта версия AIM-120 может увеличить возможности самолета в перехвате удаленных воздушных целей. Кроме того, эффективная дальность NASAMS с новой ракетой превысит 30 километров.

Канал напомнил, что дальность экспортных AIM-120C-8 при пуске на высоте более десяти километров может достичь 130-150 километров, но устаревший радар F-16AM не сможет раскрыть весь потенциал ракеты. При этом изделие может работать в режиме наведения на источник помех, которые создают системы самолетов. Также целеуказание могут обеспечивать сторонние радиолокационные системы.

Материалы по теме:
Западная военная техника на Украине. Какое оружие поставляют ВСУ?
Западная военная техника на Украине.Какое оружие поставляют ВСУ?
23 декабря 2024
От «Стингера» к Patriot: какие системы ПВО Запад передал Украине?
От «Стингера» к Patriot:какие системы ПВО Запад передал Украине?
2 марта 2023

«В таких условиях выполнение ударных операций экипажами Су-34НВО, а также работа армейской авиации без прикрытия истребителями Су-35С с ракетами Р-37М совершенно недопустимы», — говорится в сообщении.

Ранее в апреле стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России партию истребителей Су-35С. Самолеты поколения 4++ могут применять ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М с дальностью около 300 километров.

    Последние новости

    В России после мощнейшего удара ВСУ по Севастополю призвали к взятию под контроль двух областей Украины. Что об этом известно?

    P. Diddy попросил арестовать угрожавшего ему компроматом

    В Кремле выступили с призывом по Ирану

    Биолог рассказал о судьбе растений после снегопада в Москве

    Утонувшие из-за ливня в Китае машины попали на видео

    Журова заступилась за Исинбаеву

    В России объяснили дефицит регионов в 1,5 триллиона рублей

    Мерц назвал Киеву цену за членство в ЕС

    Мужчина расправился с мужем и женой на глазах у трехлетнего ребенка и скрывался 28 лет

    Волочкова пообещала согреть москвичей на фоне снегопадов

    Все новости
