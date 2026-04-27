Названы последствия передачи Киеву новых AIM-120

Передача Киеву ракет AIM-120C-8 может усложнить работу российских Су-34

Управляемые ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120C-8, которые передали Киеву, могут усложнить работу российских бомбардировщиков Су-34. Последствия поставки новых ракет назвал Telegram-канал «Военная хроника».

Автор обратил внимание на обломки AIM-120C-8, которые обнаружили в Днепропетровске. Ракету могли пустить с борта истребителя F-16AM или установки зенитного ракетного комплекса NASAMS. Отмечается, что эта версия AIM-120 может увеличить возможности самолета в перехвате удаленных воздушных целей. Кроме того, эффективная дальность NASAMS с новой ракетой превысит 30 километров.

Канал напомнил, что дальность экспортных AIM-120C-8 при пуске на высоте более десяти километров может достичь 130-150 километров, но устаревший радар F-16AM не сможет раскрыть весь потенциал ракеты. При этом изделие может работать в режиме наведения на источник помех, которые создают системы самолетов. Также целеуказание могут обеспечивать сторонние радиолокационные системы.

«В таких условиях выполнение ударных операций экипажами Су-34НВО, а также работа армейской авиации без прикрытия истребителями Су-35С с ракетами Р-37М совершенно недопустимы», — говорится в сообщении.

Ранее в апреле стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Воздушно-космическим силам России партию истребителей Су-35С. Самолеты поколения 4++ могут применять ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М с дальностью около 300 километров.