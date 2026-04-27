11:25, 27 апреля 2026Наука и техника

Названы снижающие концентрацию внимания продукты

A&D: Ультраобработанные продукты снижают способность к концентрации внимания
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: banu sevim / Shutterstock / Fotodom

Ультраобработанные продукты могут снижать способность к концентрации даже у людей, которые в целом придерживаются здорового рациона. К такому выводу пришли ученые из Университета Монаша. Результаты опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis Assessment & Disease Monitoring (A&D).

В исследовании приняли участие более 2100 взрослых жителей Австралии без деменции. Ученые сравнили их рацион и когнитивные показатели. Оказалось, что чем выше была доля ультраобработанных продуктов, тем хуже участники справлялись с тестами на внимание и скорость обработки информации.

Ультраобработанные продукты — это пища, прошедшая глубокую промышленную переработку и содержащая добавки, усилители вкуса, стабилизаторы и другие технологические ингредиенты. К ним относятся, например, сладкие газированные напитки, чипсы, фастфуд и готовые блюда.

По оценке авторов, увеличение доли такой еды всего на 10 процентов в день примерно соответствует одной стандартной пачке чипсов. Даже такая прибавка была связана с заметным снижением способности концентрироваться.

Исследователи отмечают, что вредный эффект сохранялся независимо от общего качества питания. Это значит, что дело не только в нехватке полезных продуктов, но и в самой глубокой переработке пищи: она меняет структуру продукта и может добавлять вещества, неблагоприятные для мозга. При этом прямой связи с потерей памяти ученые не нашли, однако внимание является важной основой для обучения, мышления и решения повседневных задач.

Ранее ученые назвали снижающий риск ожирения продукт.

