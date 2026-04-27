ЦАХАЛ: Солдаты получили ранения в результате инцидента на военной базе в Израиле

Несколько израильских солдат получили ранения в результате инцидента на военной базе, об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Вчера (в воскресенье) в результате оперативного инцидента на базе Армии обороны Израиля на юге страны один солдат получил тяжелые ранения, еще один — средней тяжести, а двое других — легкие», — говорится в заявлении.

Военнослужащих эвакуировали в госпиталь для оказания медицинской помощи. О каком именно инциденте идет речь, в ЦАХАЛ не уточнили.

Ранее стало известно, что среди израильских военных возрастает недовольство действиями премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Как пишет Israel Hayom, это связано с тем, что политик намерен свалить на них все неудачи с Ираном и Ливаном.