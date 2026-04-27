09:19, 27 апреля 2026Россия

Объявлено о необычной атаке ВСУ по территории России

В ночь на 27 апреля ВСУ выпустили по территории России лишь три БПЛА
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В ночь на понедельник, 27 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России лишь три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). О необычной атаке ВСУ объявило Министерство обороны России.

По информации оборонного ведомства, Украина атаковала только один регион — Брянскую область. Все три выпущенные по региону беспилотника самолетного типа были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ночная атака ВСУ стала одной из самых маломощных с начала года — сопоставимое число дронов ПВО сбивалось над Россией в январские праздники. В марте и апреле число уничтоженных над регионами БПЛА регулярно превышало сотню единиц.

Аналогичную предыдущую атаку ВСУ с применением лишь 10 беспилотников в России объясняли подготовкой к более мощному удару. Депутат Госдумы Журавлев предположил, что Украина намерена придержать ресурсы для подготовки более массированного налета.

