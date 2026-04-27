Одна европейская страна обогнала другую в статусе фаворита ЧМ-2026

Франция вышла в лидеры среди фаворитов ЧМ-2026 на биржах ставок

Франция вышла в лидеры среди фаворитов чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2026 года на биржах ставок, опередив национальную команду Испании. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Согласно текущим котировкам на этих площадках, вероятность победы французов оценивается в 17,6 процента, тогда как шансы испанцев составляют 16,7 процента.

При этом традиционные букмекерские конторы продолжают считать Испанию главным претендентом на титул. Разрыв в оценках объясняется различиями в аналитических моделях, используемых биржами ставок и классическими букмекерами в преддверии турнира, который стартует 11 июня.

Биржа ставок — онлайн-платформа, позволяющая игрокам заключать пари напрямую друг с другом, а не против букмекерской конторы. Пользователи сами предлагают коэффициенты и принимают ставки других, а биржа лишь берет комиссию с чистого выигрыша

Ранее суперкомпьютер Opta назвал сборную Испании фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года. К числу остальных претендентов на титул Opta также отнес команды Англии, Аргентины, Бразилии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Франции.

Чемпионат мира-2026 по футболу пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем примут участие 48 сборных.