Опасные прыгающие черви продолжили нашествие

В США опасных прыгающих червей обнаружили в Колорадо и Калифорнии

Азиатские прыгающие черви продолжают нашествие на США. Об этом сообщает KTLA.

Департамент сельского хозяйства штата Колорадо выпустил предупреждение об опасных червях, захватывающих страну. Их присутствие подтверждено более чем в 19 штатах. Теперь специалисты опасаются, что черви проникли и в Калифорнию. В Колорадо этот вид попал в октябре 2025 года.

Прыгающие черви — это инвазивный вид земляных червей, завезенный в Северную Америку из Азии вместе с растениями и другими сельскохозяйственными материалами. Название червей связано с их способностью сильно извиваться и почти подпрыгивать.

Эти черви поедают все полезные органические вещества в верхнем слое почвы, делая ее менее плодородной. В то время как обычные земляные черви обогащают почву и помогают насыщать ее кислородом и водой, прыгающие, напротив, могут иссушить ее до состояния кофейных зерен, оставляя на поверхности твердые фекалии.

Таким образом, они провоцируют процесс эрозии почвы и повреждают корневую систему растений. Черви активно размножаются, откладывая яйца. Эффективных способов остановить их размножение не существует.

Ранее сообщалось, что шумные автомобили не смогли остановить нашествие азиатских летающих пауков размером с ладонь, которые распространяются по востоку США. Эти пауки, встречающиеся в Японии, Корее и Китае, попали в Америку около десяти лет назад.