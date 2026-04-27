Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:06, 27 апреля 2026

Опасные прыгающие черви продолжили нашествие

В США опасных прыгающих червей обнаружили в Колорадо и Калифорнии
Юлия Юткина
Фото: Colorado Dept. of Agriculture

Азиатские прыгающие черви продолжают нашествие на США. Об этом сообщает KTLA.

Департамент сельского хозяйства штата Колорадо выпустил предупреждение об опасных червях, захватывающих страну. Их присутствие подтверждено более чем в 19 штатах. Теперь специалисты опасаются, что черви проникли и в Калифорнию. В Колорадо этот вид попал в октябре 2025 года.

Прыгающие черви — это инвазивный вид земляных червей, завезенный в Северную Америку из Азии вместе с растениями и другими сельскохозяйственными материалами. Название червей связано с их способностью сильно извиваться и почти подпрыгивать.

Эти черви поедают все полезные органические вещества в верхнем слое почвы, делая ее менее плодородной. В то время как обычные земляные черви обогащают почву и помогают насыщать ее кислородом и водой, прыгающие, напротив, могут иссушить ее до состояния кофейных зерен, оставляя на поверхности твердые фекалии.

Таким образом, они провоцируют процесс эрозии почвы и повреждают корневую систему растений. Черви активно размножаются, откладывая яйца. Эффективных способов остановить их размножение не существует.

Ранее сообщалось, что шумные автомобили не смогли остановить нашествие азиатских летающих пауков размером с ладонь, которые распространяются по востоку США. Эти пауки, встречающиеся в Японии, Корее и Китае, попали в Америку около десяти лет назад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok