18:19, 27 апреля 2026Экономика

Операции с цифровой валютой собрались обложить налогом

ТАСС: Кабмин одобрил обложение НДФЛ доходов от операций с цифровой валютой
Дмитрий Воронин

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект изменений в Налоговый кодекс, который предусматривает введение НДФЛ на операции с цифровой валютой. О том, что налогом, ставка которого составляет в России от 13 до 22 процентов, власти собираются обложить доходы от таких сделок сообщает ТАСС.

Отмечается, что речь идет об НДФЛ на поступления от операций с цифровой валютой, включая ее обмен.

Как отметил глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, поправки призваны синхронизировать действующее законодательство с готовящимся к принятию законом о цифровой валюте и цифровых правах, снизить риски уклонения от уплаты налогов и повысить прозрачность рынка криптоактивов.

Ранее стало известно, что Мосбиржа намерена запустить торги криптовалютами после вступления в силу закона. По словам главы набсовета российской площадки Сергея Швецова, планируется, что это произойдет в начале 2027 года.

