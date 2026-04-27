Основателя горнопромышленного холдинга задержали в России после возвращения из Казахстана

В Шереметьево правоохранители задержали основателя Zemtek Антона Кима

В московском аэропорту Шереметьево правоохранители задержали основателя горнопромышленного холдинга Zemtek Антона Кима. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Утром 27 апреля бизнесмен прилетел из Казахстана. После этого его задержали. По данным канала, Кима обвиняют в сокрытии денежных средств. РИА Новости отмечает, что с марта 2025 года на активы Кима наложен арест.

Летом 2025 года сообщалось, что в столичный арбитраж поступили иски «БКС Банка», требующего признать несостоятельность руководителей Zemtek. Среди ответчиков — учредитель холдинга Сергей Андрианов и его деловой партнер Антон Ким. Антон Ким возглавлял связанную с группой фирму «Горно-металлургические проекты».

Ранее силовики задержали главу крупнейшей в России майнинговой компании BitRiver Игоря Рунеца.