12:33, 27 апреля 2026Силовые структуры

Основателя горнопромышленного холдинга задержали в России после возвращения из Казахстана

В Шереметьево правоохранители задержали основателя Zemtek Антона Кима
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В московском аэропорту Шереметьево правоохранители задержали основателя горнопромышленного холдинга Zemtek Антона Кима. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Утром 27 апреля бизнесмен прилетел из Казахстана. После этого его задержали. По данным канала, Кима обвиняют в сокрытии денежных средств. РИА Новости отмечает, что с марта 2025 года на активы Кима наложен арест.

Летом 2025 года сообщалось, что в столичный арбитраж поступили иски «БКС Банка», требующего признать несостоятельность руководителей Zemtek. Среди ответчиков — учредитель холдинга Сергей Андрианов и его деловой партнер Антон Ким. Антон Ким возглавлял связанную с группой фирму «Горно-металлургические проекты».

Ранее силовики задержали главу крупнейшей в России майнинговой компании BitRiver Игоря Рунеца.

    Последние новости

    МИД России выразил решительный протест послу Германии

    Зеленский сделал заявление о массированных российских атаках

    Вероятность энергетического кризиса в Евросоюзе оценили

    Цыганова напомнила о поддержке Меладзе лозунга «Слава Украине»

    В Москве пройден пик снегопада

    На Шри-Ланке разоблачили группу монахов-наркокурьеров

    Популярные препараты оказались способны защитить мозг от болезни Альцгеймера

    Водителям напомнили о наказании за просроченные права

    Словакия оказалась в серьезной экономической опасности из-за действий Зеленского

    Стало известно о жертве мощнейшего удара ВСУ по Севастополю

    Все новости
