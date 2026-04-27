Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:49, 27 апреля 2026

Стало известно о росте мировых военных расходов

Марина Совина
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Более половины общемирового объема расходов на военные нужды в 2025 году пришлось на три страны — США, Китай и Россию, об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

«Три страны с наибольшими военными расходами — США, Китай и Россия — потратили в совокупности 1,48 триллиона долларов, что составляет 51 процент от общемирового объема», — говорится в документе.

Институт указал, что мировые военные расходы на оборону в 2025 году выросли до 2,88 триллиона долларов. Специалисты указали, что данные цифры растут одиннадцатый год подряд. При этом доля расходов на военные нужды в мировом ВВП достигла 2,5 процента. Это самый высокий показатель с 2009 года.

Ранее сенатор от штата Арканзас Том Коттон заявил, что военный бюджет США нужно увеличить в связи с угрозой Тайваню.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok