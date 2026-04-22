12:52, 22 апреля 2026Экономика

Рост военного бюджета США оправдали риском экономической депрессии

Сенатор Коттон: Военный бюджет США нужно увеличить в связи с угрозой Тайваню
Дмитрий Воронин

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Рост национальных расходов на оборону в полтора раза, до 1,5 триллиона долларов, одобрение которого администрация президента США Дональда Трампа планирует получить в Конгрессе, необходим в связи с угрозой «незаконного захвата» Тайваня коммунистами. Об этом сенатор от штата Арканзас Том Коттон написал в X.

По его словам, соответствующие действия Китая станут серьезной угрозой для нацбезопасности Соединенных Штатов и «погрузят весь мир в экономическую депрессию».

Резкое увеличение военного бюджета обусловлено стремлением сдержать эту угрозу, уверен Коттон.

В начале 2026 года Трамп объяснил рост показателя до полутора триллионов «вполне реальными» угрозами Америке. Позднее сообщалось, что даже в Белом доме не все согласны со столь стремительным увеличением расходов.

Тем не менее, планы остались в силе. Запрашиваемую сумму, состоящую из базового уровня в 1,15 триллиона долларов и 350 миллиардов на дополнительные приоритеты администрации, хотят направить на укрепление американских позиций в космосе, сооружение системы противоракетной обороны «Золотой купол», развитие ракетных технологий, расширение военно-морского флота, а также закрепление за США статуса лидера в сфере беспилотников.

