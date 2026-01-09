Трамп объяснил рост военного бюджета США до 1,5 трлн долларов наличием угроз

Рост военного бюджета США до 1,5 триллиона долларов к 2027 году связано с реальными угрозами для страны, заявил американский президент Дональд Трамп, передает телеканал Fox News.

«Нам это необходимо, потому что существуют вполне реальные угрозы», — объяснил глава государства.

Ранее Трамп заявил, что в 2027 году военный бюджет страны должен составлять не 1 триллион долларов, а 1,5 триллиона долларов, потому что «времена тревожные и опасные».

Консервативный журналист из США Такер Карлсон отметил, что увеличение военного бюджета США говорит о подготовке к мировой войне.