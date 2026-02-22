Реклама

13:23, 22 февраля 2026

В США задумались о способе потратить дополнительные полтриллиона долларов военного бюджета

Дмитрий Воронин

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Чиновники в Белом доме активно ищут способ потратить дополнительные полтриллиона долларов, анонсированные в рамках увеличения военных расходов в американском бюджете до 1,5 триллиона. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Washington Post (WP).

Как выяснили журналисты, после того, как президент США Дональд Трамп согласился в январе на резкое увеличение финансирования обороны, запрошенное министром войны Питом Хегсетом, идея попала под огонь критики со стороны ряда чиновников его администрации, включая главу бюджетного управления Рассела Воута, предупредившего о ее потенциальном влиянии на растущий федеральный дефицит.

В Белом доме «столкнулись с логистическими трудностями в вопросе распределения этих средств, поскольку сумма слишком велика», говорится в статье, авторы которой указывают на связанное с заминкой отставание от сроков отправки проекта бюджета в Конгресс более чем на две недели.

Необходимость резкого роста военного бюджета Трамп ранее объяснил существованием «вполне реальных угроз». Глава Пентагона в свете этого сравнивал нынешнюю ситуацию в мире с 1939 годом, когда началась Вторая мировая война. По словам Хегсета, США хотят избежать боевых действий, но военные «должны быть готовы», поскольку и потенциальные противники страны не сидят сложа руки.

