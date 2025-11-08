Министр войны США нашел в истории XX века аналоги нынешней ситуации в мире

Глава Пентагона сравнил ситуацию в мире с 1939 годом

Глава Пентагона Пит Хегсет сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 1939 годом, когда началась Вторая мировая война. Аналогии в истории XX века глава американского министерства войны нашел в ходе выступления в Национальном университете обороны в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС.

«Это момент 1939 года или, надеюсь, момент 1981 года — момент нарастающей опасности. Враги собираются, угрозы растут. Вы чувствуете это, и я чувствую это», — поделился Хегсет, по словам которого, в связи с тем, что в США хотят избежать боевых действий, военные там «должны быть готовы», поскольку и потенциальные противники страны не сидят сложа руки.

Министр, который до своего назначения служил в Нацгвардии, а также был автором книг и телеведущим, ранее заявил, что бюрократия в Пентагоне стала более серьезной угрозой для США, чем Китай, отметив, что этим противником «управляет диктатура пятилетнего планирования».

Переименовав в начале сентября министерство обороны США в министерство войны, президент страны Дональд Трамп подчеркнул, что речь идет о намного более подходящем названии, которое «отправляет сигнал победы и силы».