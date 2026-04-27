P. Diddy попросил арестовать угрожавшего ему компроматом

Рэпер P. Diddy попросил суд арестовать человека, угрожавшего ему компроматом

Американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, обратился к судье с просьбой взять под арест некоего Кортни Берджесса, который утверждает, что у него есть компромат на артиста. Об этом сообщает портал RadarOnline.

Известно, что в интервью 2024 года Кортни заявил о наличии у него видеозаписей, доказывающих насилие Комбса над несовершеннолетними. Флешку он якобы получил от одной из бывших возлюбленных Дидди. В январе 2025 года представители артиста подали иск против Берджесса, потребовав 50 миллионов долларов в качестве компенсации за клевету.

Сообщается, что теперь сам Комбс попросил судью принять решение об аресте Берджесса, который никаких видеозаписей так и не предоставил. Против самого Diddy на данный момент подано почти 70 гражданских исков.

В январе 2026 года Комбс намекнул на причастность к устранению американского рэпера Тупака Шакура. Согласно иску, поданному на этой неделе, P. Diddy угрожал одной из своих жертв, намекая на причастность к ситуации с Тупаком.