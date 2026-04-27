Подростки попали на ядерный объект в Эстонии и вызвали панику

Эстонские подростки беспрепятственно проникли в хранилище ядерных отходов

Эстонские подростки беспрепятственно проникли в единственное хранилище ядерных отходов на территории республики в Палдиски и смогли пробыть на территории объекта незамеченными. Об этом пишет Postimees.

«Это не первый случай проникновения посторонних на ядерный объект, только в прошлый раз он закончился трагически. Почему подобное стало возможным?» — задались вопросом журналисты.

Как сообщается, группа подростков беспрепятственно попала в «тщательно охраняемый» зал хранилища ядерных отходов категории ALARA (сокращение от As Low As Reasonably Achievable, «недостижимый настолько, насколько это разумно», один из основных критериев радиационной защиты — прим. «Ленты.ру»), а также смогла пройтись по крыше объекта. Руководство государственного предприятия ALARA AS, которое управляет режимным ядерным объектом, узнало о проникновении в помещение уже после того, как увидело в социальных сетях снятый подростками видеоклип. В компании пообещали изменить систему охраны предприятия во избежание повторения инцидента.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур высказался о размещении ядерного оружия на территории республики. Он добавил, что соответствующие компетенции находятся у группы ядерного планирования Североатлантического альянса (НАТО).