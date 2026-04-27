Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:47, 27 апреля 2026

Подростки попали на ядерный объект в Эстонии и вызвали панику

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: FooTToo / Shutterstock / Fotodom

Эстонские подростки беспрепятственно проникли в единственное хранилище ядерных отходов на территории республики в Палдиски и смогли пробыть на территории объекта незамеченными. Об этом пишет Postimees.

«Это не первый случай проникновения посторонних на ядерный объект, только в прошлый раз он закончился трагически. Почему подобное стало возможным?» — задались вопросом журналисты.

Как сообщается, группа подростков беспрепятственно попала в «тщательно охраняемый» зал хранилища ядерных отходов категории ALARA (сокращение от As Low As Reasonably Achievable, «недостижимый настолько, насколько это разумно», один из основных критериев радиационной защиты — прим. «Ленты.ру»), а также смогла пройтись по крыше объекта. Руководство государственного предприятия ALARA AS, которое управляет режимным ядерным объектом, узнало о проникновении в помещение уже после того, как увидело в социальных сетях снятый подростками видеоклип. В компании пообещали изменить систему охраны предприятия во избежание повторения инцидента.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур высказался о размещении ядерного оружия на территории республики. Он добавил, что соответствующие компетенции находятся у группы ядерного планирования Североатлантического альянса (НАТО).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok