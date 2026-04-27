00:23, 27 апреля 2026

Полиция Лондона допросит сотрудников офиса премьер-министра

Марина Совина
Кир Стармер. Фото: Globallookpress.com

Полиция Лондона допросит сотрудников офиса премьер-министра Великобритании Кира Стармера по делу о краже телефона у бывшего главы аппарата премьера Моргана Максуини. Об этом сообщает Telegraph.

В марте стало известно, что Максуини заявил о краже у него телефона, в котором находилась информация по делу экс-посла Соединенного королевства в США Питера Мандельсона, связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном. В связи с инцидентом данные были утрачены.

Как пишет газета, полицейские допросят госслужащих в рамках возобновленного дела об ограблении, поскольку оно могло препятствовать обнародованию сообщений о скандале с Мандельсоном.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Стармер может быть вынужден подать в отставку в течение недели. Поводом для возможного решения может стать скандал, разгоревшийся вокруг назначения Питера Мандельсона, дружившего с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Инцидент привел к отставке 8 февраля главы аппарата британского премьера Моргана Максуини и директора службы по связям с общественностью Тима Аллана.

