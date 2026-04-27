12:01, 27 апреля 2026

Полпред Путина посетил перевал Дятлова

Полпред президента в УрФО Жога посетил перевал Дятлова
Сергей Истомин
Сергей Истомин

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Полпред президента России Владимира Путина в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога посетил перевал Дятлова в Свердловская области, известный случаем смерти туристической группы из девяти человек под руководством Игоря Дятлова в феврале 1959 года. Об этом герой Донецкой народной республики сообщил в беседе с RT.

По словам Жоги, на Урале много красивых мест, которые стоит посетить. Недавно он побывал и на перевале Дятлова, не уточнив, когда именно. Как отметил полпред президента, проводники рассказали ему о сходе лавины в районе происшествия, однако «история действительно довольно запутанная».

Жога подчеркнул, что существует много конспирологических версий о произошедшем. «Как бы то ни было, это уже история. Когда-то, может быть, мы узнаем, что произошло», — уверен он.

В феврале 1959 года Игорь Дятлов повел группу студентов Уральского политехнического института в лыжный поход на Гору Смерти, откуда никто из них не вернулся. Во время ночевки туристы по неизвестной причине разрезали палатку изнутри и выбежали наружу полураздетыми. Существует 78 версий событий, включая конспирологические, такие как нападение снежных людей, действия агентов ЦРУ и атака инопланетян.

В 2025 году доктор технических наук и профессор Петр Бартоломей, знавший участников группы Дятлова лично, выразил мнение, что причина их смерти связана с азотно-кислотным воздействием. Он считает, что обстановка на месте происшествия говорит о влиянии техногенного фактора.

