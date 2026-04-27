Силовые структуры
14:57, 27 апреля 2026

Пострадавшая от насилия российская школьница заявила о себе спустя шесть лет

Жителя Урала задержали за насилие над 11-летней школьницей спустя шесть лет
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Tinnakorn jorruang / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники силовых структур задержали жителя Каменска-Уральского, подозреваемого в насилии над 11-летней девочкой. Об этом сообщает E1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, преступление произошло шесть лет назад, но известно о нем стало только сейчас. Потерпевшая, которой уже исполнилось 17 лет, сама обратилась в полицию. Мужчину задержали 25 апреля и возбудили в отношении него уголовное дело по статье 132 («Совершение насильственных действий сексуального характера») УК РФ. Он отрицает вину.

Следователи хотят отправить задержанного под стражу.

Ранее в Уфе нашли три человеческих скелета возле жилого комплекса «Парус».

    Последние новости

    В России после мощнейшего удара ВСУ по Севастополю призвали к взятию под контроль двух областей Украины. Что об этом известно?

    Чайка сделал заявление о назначении на пост главы Россотрудничества

    Россиянам порекомендовали расширять семьи на 25 «квадратах»

    Найдено снижающее уровень сахара в крови природное средство

    Финляндия решила расширить выпуск дронов для ВСУ

    Россиянам напомнили о штрафе за перевозку бензина

    Россиянам назвали преимущества отдыха в Турции по сравнению с Сочи в мае

    Путин потребовал обеспечить более высокие темпы роста экономики

    Трендовая одежда из 90-х вернется в моду летом

    В России оценили передачу танка Abrams КНДР

    Все новости
