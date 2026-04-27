Возле российского ЖК нашли три скелета

Возле ЖК «Парус» в Уфе нашли три человеческих скелета

Три человеческих скелета нашли возле жилого комплекса (ЖК) «Парус» в Уфе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Башкирии.

Останки были найдены 23 апреля в поле, недалеко от ЖК в Ленинском районе города. На место выехали следователи и криминалисты. Сейчас они проводят экспертизы, чтобы установить личности погибших и причины случившегося.

