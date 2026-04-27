Потребительские настроения россиян упали до минимума за три с половиной года

ЦБ: Индекс потребительских настроений упал до минимума с октября 2022 года

В апреле индекс потребительских настроений (ИПН) россиян упал на 3,7 пункта, достигнув минимального с октября 2022 года значения 94,5. Об этом говорится в комментарии Центробанка «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».

На фоне снижения инфляционных ожиданий и наблюдаемого гражданами уровня роста цен до 12,9 и 14,6 процента соответственно также выросла доля тех, кто предпочитает откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров. Показатель вырос на 1,6 процентных пункта, до 52,8 процента. Помимо этого, отмечается, что до максимальных с января 2024 года 35 процентов выросло число респондентов, которые предпочитают хранить свободные деньги в наличной форме.

Тогда же ИПН, который сейчас достиг минимума за три с половиной года, оказался в РФ на максимуме за 10 лет, составившем 108,2 пункта.

Показатель потребительских настроений строится на основе опросов общественного мнения, участники которых отвечают на пять базовых вопросов, отражающих оценки и ожидания населения относительно личного благосостояния, экономического развития страны и ситуации на потребительском рынке. Он измеряется в диапазоне от 0 до 200, где 100 — это серединное значение.

