Преступницу нашли в вентиляционном отверстии после двух лет в бегах

В США преступницу, пустившуюся в бега два года назад, нашли в вентиляции

Жительницу США Кайлу Маккензи арестовали спустя два года поисков. Об этом пишет People.

20 апреля полицейские получили наводку, что женщина, пустившаяся в бега в 2024 году, скрывается в доме в Моултри, штат Джорджия. Прибыв на место, они нашли преступницу в вентиляционном отверстии в полу.

Маккензи обвиняется в уголовном преступлении. По словам шерифа, теперь ей будут предъявлены обвинения в связи с выдачей судебного ордера.

Ранее сообщалось, что полиция американского штата Флорида поймала убийцу, которая шесть лет скрывалась от властей. Это произошло через несколько часов после того, как ФБР включило ее в список 10 самых опасных преступников, находящихся в розыске.

