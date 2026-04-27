11:07, 27 апреля 2026

Преступницу нашли в вентиляционном отверстии после двух лет в бегах

В США преступницу, пустившуюся в бега два года назад, нашли в вентиляции
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Grady County Sheriff's Office

Жительницу США Кайлу Маккензи арестовали спустя два года поисков. Об этом пишет People.

20 апреля полицейские получили наводку, что женщина, пустившаяся в бега в 2024 году, скрывается в доме в Моултри, штат Джорджия. Прибыв на место, они нашли преступницу в вентиляционном отверстии в полу.

Маккензи обвиняется в уголовном преступлении. По словам шерифа, теперь ей будут предъявлены обвинения в связи с выдачей судебного ордера.

Ранее сообщалось, что полиция американского штата Флорида поймала убийцу, которая шесть лет скрывалась от властей. Это произошло через несколько часов после того, как ФБР включило ее в список 10 самых опасных преступников, находящихся в розыске.

