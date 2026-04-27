Путин присвоил 14-й армии ВВС и ПВО почетное наименование «гвардейская»

Путин сделал гвардейскими 14-ю армию ВВС и ПВО и 20-й полк РХБЗ

Президент Владимир Путин сделал гвардейскими два воинских подразделения Вооруженных сил (ВС) России — 14-ю армию военно-воздушно сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) и 20-й полк радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Указы главы государства о присвоении почетных наименований опубликованы на официальном онлайн-портале правовой информации.

В документах указано, что статус гвардейских» воинским соединениям присвоили за «массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество личного состава».

Глава государства регулярно награждает подразделения Российской армии, отличившиеся своим профессионализмом. Так, 6 апреля Путин присвоил статус «гвардейских» 35-й общевойсковой Краснознаменной армии и 968-му исследовательско-инструкторскому смешанному авиационному полку. До этого, в декабре 2025 года, наименование получила 6-я Ленинградская Краснознаменная, ордена Жукова армия ВВС и ПВО.

Гвардейский статус является почетным наименованием, которое получают воинские части за героизм во время вооруженных конфликтов. В Российской империи гвардия была создана Петром I в 1700 году, первыми гвардейскими полками стали Преображенский и Семеновский. В ходе Великой Отечественной войны понятие «гвардейская часть» ввели в 1941 году, а после распада СССР наименование сохранило свой почетный статус.