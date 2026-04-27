Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:49, 27 апреля 2026Россия

Путин присвоил 14-й армии ВВС и ПВО почетное наименование «гвардейская»

Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin via Reuters

Президент Владимир Путин сделал гвардейскими два воинских подразделения Вооруженных сил (ВС) России — 14-ю армию военно-воздушно сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) и 20-й полк радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Указы главы государства о присвоении почетных наименований опубликованы на официальном онлайн-портале правовой информации.

В документах указано, что статус гвардейских» воинским соединениям присвоили за «массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество личного состава».

Глава государства регулярно награждает подразделения Российской армии, отличившиеся своим профессионализмом. Так, 6 апреля Путин присвоил статус «гвардейских» 35-й общевойсковой Краснознаменной армии и 968-му исследовательско-инструкторскому смешанному авиационному полку. До этого, в декабре 2025 года, наименование получила 6-я Ленинградская Краснознаменная, ордена Жукова армия ВВС и ПВО.

Гвардейский статус является почетным наименованием, которое получают воинские части за героизм во время вооруженных конфликтов. В Российской империи гвардия была создана Петром I в 1700 году, первыми гвардейскими полками стали Преображенский и Семеновский. В ходе Великой Отечественной войны понятие «гвардейская часть» ввели в 1941 году, а после распада СССР наименование сохранило свой почетный статус.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто местонахождение сбежавшей из России золотой судьи

    PlayStation 5 подорожали по всему миру

    Стало известно о смерти профессора ВШЭ в туалете фитнес-клуба в Москве

    Книги Роя и Мураками получат маркировку в России

    Женщина бросила динамит в спящего бойфренда и лишила его руки

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Галкин растратил миллиарды «Роснано»

    Путин присвоил 14-й армии ВВС и ПВО почетное наименование «гвардейская»

    При покупке машины мужчина потерял десятки тысяч долларов

    Россиянок призвали избегать трех деталей в образах на выпускной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok