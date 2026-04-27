15:14, 27 апреля 2026

Путин разрешил регионам отложить погашение долгов по бюджетным кредитам

Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал предложение, позволяющее отложить срок погашения долгов по бюджетным кредитам со стороны регионов. Данное заявление он озвучил 27 апреля, выступая в Совете законодателей, передают «Ведомости».

Изначально планировалось, что регионы погасят свои задолженности в 2026 году, но «Единая Россия» выступила с инициативой о переносе времени выплат на более поздний период. «Давайте так и сделаем», — отреагировал Путин.

Общая сумма задолженностей субъектов по данной статье расходов в этом году составляет порядка 100 миллиардов рублей, указал президент. Однако нагрузка на регионы в данный момент и без того достаточно высока, дал понять он.

Ранее сообщалось, что регионам России списали часть долгов по кредитам. Мера затронула 16 субъектов страны, рассказали в правительстве — тех, кто направил большую часть своих средств на реализацию мастер-планов, улучшение систем ЖКХ, решение проблем с общественным транспортом. Общая сумма аннулированных долгов составила 31 миллиард рублей.

    Последние новости

    В России после мощнейшего удара ВСУ по Севастополю призвали к взятию под контроль двух областей Украины. Что об этом известно?

    Военкор рассказал об успехе тактики троянского коня в боях под Красноармейском

    Тарасова раскрыла новые подробности о состоянии после выписки из больницы

    Джиджи Хадид похвасталась подарком от Брэдли Купера на день рождения

    В МИД России поставили условие новым властям Венгрии

    Цены на новостройки в России упадут

    В партии Зеленского предрекли десятки тысяч дел в ЕСПЧ после завершения конфликта

    Путин разрешил регионам отложить погашение долгов по бюджетным кредитам

    Деталь с танка пробила стекло фуры и ранила водителя грузовика

    Россиянам назвали порядок действий при падении дерева на машину

    Все новости
