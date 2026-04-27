Путин разрешил регионам отложить погашение долгов по бюджетным кредитам

Президент России Владимир Путин поддержал предложение, позволяющее отложить срок погашения долгов по бюджетным кредитам со стороны регионов. Данное заявление он озвучил 27 апреля, выступая в Совете законодателей, передают «Ведомости».
Изначально планировалось, что регионы погасят свои задолженности в 2026 году, но «Единая Россия» выступила с инициативой о переносе времени выплат на более поздний период. «Давайте так и сделаем», — отреагировал Путин.
Общая сумма задолженностей субъектов по данной статье расходов в этом году составляет порядка 100 миллиардов рублей, указал президент. Однако нагрузка на регионы в данный момент и без того достаточно высока, дал понять он.
Ранее сообщалось, что регионам России списали часть долгов по кредитам. Мера затронула 16 субъектов страны, рассказали в правительстве — тех, кто направил большую часть своих средств на реализацию мастер-планов, улучшение систем ЖКХ, решение проблем с общественным транспортом. Общая сумма аннулированных долгов составила 31 миллиард рублей.