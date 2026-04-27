Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:33, 27 апреля 2026Мир

Раскрыто новое опасение ЕС из-за Трампа

Politico: В ЕС опасаются, что конфликт Трампа с Ираном перерастет в кризис
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Европейские лидеры опасаются, что конфликт президента США Дональда Трампа с Ираном может перерасти в полноценный политический кризис для Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Politico.

«Затраты на энергоносители сказываются на продуктах питания, транспорте и жилье, сильнее всего ударяя по домохозяйствам с низким и средним уровнем дохода. С политической точки зрения это создает почву для недоверия — не только к национальным правительствам, но и к способности европейских институтов защитить граждан от внешних потрясений», — отметил президент Европейского экономического и социального комитета Симус Боланд.

По его словам, это рискует усилить поддержку более протекционистских или ориентированных на внутренние интересы подходов.

Ранее стало известно, что Иран предложил США сделку, предполагающую открытие Ормузского пролива и перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok