Размытая взлетная полоса в российском аэропорту попала на видео

В аэропорту Бодайбо в Иркутской области отменили рейсы из-за размытия ВПП

Размытая взлетно-посадочная полоса (ВПП) в аэропорту Бодайбо в Иркутской области попала на видео. Его публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».

Согласно онлайн-табло, в понедельник, 27 апреля, в российской воздушной гавани должно было состояться пять рейсов: два — в Иркутск, три — из него. Однако из-за талых вод, размывших ВПП, их пришлось отменить. По словам местных жителей, проблема возникает каждый год.

На размещенных в сети кадрах, снятых пассажиром из салона самолета, видна заполненная снегом и грязью ВПП, по которой разгоняется воздушное судно. Местные жители также пожаловались, что сотрудники аэропорта просят их не записывать видео и ругаются на тех, кто достает телефоны.

Как пишет Telegram-канал, реконструкцию аэропорта и строительство новой ВПП должны были провести еще в 2025 году. Однако в июле 2024 года подрядчик отказался от обязанностей, расторгнув договор. В мэрии российского города прогнозировали, что ремонт возобновится не раньше 2027-го.

Ранее самолет Sukhoi Superjet выкатился за пределы ВПП в аэропорту Архангельска. Пассажиров пришлось эвакуировать по авиатрапу.