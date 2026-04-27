Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:14, 28 апреля 2026Россия

Россиянам напомнили о штрафах за одно действие около дома

Юрист Асабина: Кормление голубей рядом с домом грозит штрафом до 3000 рублей
Марина Совина

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

За кормление голубей во дворе многоквартирного дома россиянам грозит штраф в размере трех тысяч рублей. Об этом рассказала РИА Недвижимость юрист группы «Яковлев и партнеры» Анастасия Асабина.

Она отметила, что такая санкция предусмотрена статьей 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП). По ее словам, после кормления голубей остается мусор: крошки, шелуха, помет, и это может быть квалифицировано как нарушение санитарных норм. В то же время юрист подчеркнула, что «фактически за такое редко штрафуют».

Ранее член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Юлия Павлова предупредила, что штраф в размере 600 рублей может грозить водителю, сбившему голубя. Она пояснила, что голубь относится к охотничьим ресурсам. Кроме того, данное правило распространяется на наезд на стаю: каждое животное учитывается как объект причинения вреда, и сумма может увеличиться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это может привести к большой войне». Боевики в Мали начали наступление на правительственные войска и Африканский Корпус России

    В европейской стране предложили запретить русские имена

    Европе пригрозили «ядерной зимой» из-за действий Финляндии

    Жители одного штата пожаловались на нашествие крыс крупнее кошек

    Выявлен неожиданный фактор повышения риска рака

    Фон дер Ляйен ответила на жесткий ультиматум блока Мерца

    Россиянам напомнили о штрафах за одно действие около дома

    Журналист рассказал сокрытии правды о подрыве «Северных потоков»

    Стало известно о смерти украинского архитектора в военкомате

    На Украине выступили с тревожным прогнозом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok