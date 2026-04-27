Россиянам напомнили о штрафах за одно действие около дома

Юрист Асабина: Кормление голубей рядом с домом грозит штрафом до 3000 рублей

За кормление голубей во дворе многоквартирного дома россиянам грозит штраф в размере трех тысяч рублей. Об этом рассказала РИА Недвижимость юрист группы «Яковлев и партнеры» Анастасия Асабина.

Она отметила, что такая санкция предусмотрена статьей 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП). По ее словам, после кормления голубей остается мусор: крошки, шелуха, помет, и это может быть квалифицировано как нарушение санитарных норм. В то же время юрист подчеркнула, что «фактически за такое редко штрафуют».

Ранее член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Юлия Павлова предупредила, что штраф в размере 600 рублей может грозить водителю, сбившему голубя. Она пояснила, что голубь относится к охотничьим ресурсам. Кроме того, данное правило распространяется на наезд на стаю: каждое животное учитывается как объект причинения вреда, и сумма может увеличиться.