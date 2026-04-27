03:53, 27 апреля 2026

Россиянам назвали способ списать задолженность по ЖКХ

Юрист Курбаков заявил о праве списать задолженность по ЖКХ через банкротство
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков рассказал, как списать задолженность по ЖКХ в России. Его слова приводит РИА Новости.

Курбаков назвал способ списать задолженность по ЖКХ и напомнил, что это возможно через банкротство или по истечении срока исковой давности. Он заявил, что инициировать процедуру банкротства необходимо, если долг превышает 500 тысяч рублей при условии, что россиянин не может погасить его более трех месяцев.

Материалы по теме:
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022
Банкротство физических лиц. Как списать долги и какие будут последствия
Банкротство физических лиц.Как списать долги и какие будут последствия
17 сентября 2022

Специалист добавил, что в России появилась возможность внесудебного банкротства через МФЦ при долге от 25 тысяч до одного миллиона рублей. Этим правом могут воспользоваться пенсионеры и получатели пособий, если взыскание длится более года, а также россияне, у которых исполнительное производство завершено из-за отсутствия имущества или длится более семи лет.

Ранее стало известно, что в России появится новый механизм взыскания долгов за услуги ЖКХ. Его планируют опробовать в нескольких регионах в конце 2026 года. В рамках инициативы должники будут получать уведомления о судебном приказе по взысканию на портале «Госуслуги» и ГИС ЖКХ.

    Последние новости

    Трамп заявил, что ведет переговоры с Путиным. Как это отражается на урегулировании украинского конфликта?

    В России назвали Иран передовой страной

    Найденная в доме вещь не на шутку обеспокоила мать двоих подростков

    Россиянам назвали способ списать задолженность по ЖКХ

    Россиянам рассказали о способах увеличить продолжительность жизни

    Названа категория россиян с пересмотром доплат четыре раза в год

    Учительница физкультуры показывала школьницам свое нижнее белье

    Мужчин предупредили о синдроме вялого паралича пениса из-за одной привычки

    Трамп пристыдил журналистку за цитаты из манифеста стрелявшего на приеме американца

    Трамп рассказал о своем препятствовании работе Секретной службы

    Все новости
