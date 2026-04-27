Россиянам порекомендовали расширять семьи на 25 «квадратах»

Девелопер из Екатеринбурга посоветовал ставить амбициозные цели на 25 кв. метрах

Компактная площадь квартир не должна становиться препятствием для создания семьи — это скорее мотивация для расширения. В этом убеждена директор по продукту ГК «Атлас Девелопмент» Надежда Абакумова, передает НСН.

Покупка квартиры с ограниченной площадью мотивирует человека к тому, чтобы в дальнейшем улучшить свои условия жизни, убеждена Абакумова. Препятствия для расширения семьи она в этом не видит: люди могут ставить себе амбициозные цели и на 25, и на 26 квадратных метрах жилья, полагает эксперт.

Девелоперы в последнее время подвергаются критике за продажу компактных квартир в рамках программы семейной ипотеки. Но главное препятствие в головах, говорит Абакумова. Развитию демографии, на ее взгляд, препятствуют внутренние барьеры, а не нехватка квадратных метров. Введение дифференцированных ставок в зависимости от количества детей ситуацию не исправит, убеждена представитель застройщика.

Молодым людям сложно решиться хотя бы на одного ребенка, и это заметно в том числе по жителям Екатеринбурга, обратила внимание представитель ГК «Атлас Девелопмент». При этом пройдя этот опыт однажды, становится проще решиться на второго и третьего, полагает она.

Площадь квартир, озвученная девелопером, оказалась ниже площади самых компактных хрущевок. В последних общая площадь однушек составляет, как правило, 28-34 «квадратов».

Ранее стало известно, что в России могут начать строить еще более маленькие квартиры. За последние два года площадь съемных квартир в стране сжалась на 4-7 процентов, а к 2028 году этот показатель рискует снизиться еще на 3-5 процентов, предупредил сооснователь коливинг-оператора Colife Артем Бабинов. В первую очередь это затронет города-миллионники.