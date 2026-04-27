Россиянин расправился с изнасилованной на улице девушкой

16:13, 27 апреля 2026

В Ростовской области осудят мужчину за убийство и изнасилование девушки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Ростовской области осудят мужчину за убийство и изнасилование девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, а равно сопряженное с изнасилованием») УК РФ.

По данным следствия, в декабре 2024 года на территории детского сада на проспекте Строителей было обнаружено женское тело. Пострадавшей было 23 года. Сразу установить причастного к преступлению не удалось.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет были повторно изучены материалы уголовного дела и вещественные доказательства. Повторные молекулярно-генетические экспертизы. На вещах пострадавшей был выявлен профиль ДНК неустановленного лица, причастного к преступлению. Также были изучены аналогичные преступления с похищением имущества в тот же период. В результате удалось сузить круг подозреваемых до двух человек.

Сравнительные молекулярно-генетические экспертизы выявили совпадение ДНК с генетическим материалом 46-летнего неоднократно судимого местного жителя. Под давлением собранных доказательств фигурант дал признательные показания.

Мужчина рассказал, что ночью 25 декабря 2024 года в состоянии алкогольного опьянения он увидел на улице девушку. Применив силу, изнасиловал ее, а чтобы скрыть преступление, задушил и похитил имущество. После чего скрылся с места преступления.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин в салоне автобуса совершил насильственные действия в отношении девушки.

