Россиянка обвинила экс-мужа в похищении детей и требовании за них 100 тысяч

Башкирка обвинила экс-мужа в похищении детей и требовании за них 100 тысяч

Жительница Башкирии обвинила экс-мужа в похищении общих детей и требовании за их освобождение 100 тысяч рублей. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянка отметила, что подала на развод в прошлом году. Больше всего супруги переживали за то, как будут делить общение с детьми.

По решению суда, двухлетняя дочь и пятилетний сын с инвалидностью должны жить с матерью. Отцу было разрешено с ними видеться. Как утверждает женщина, после одной из таких встреч мужчина забрал детей к себе и не привез обратно.

Бывшей супруге мужчина выставил условие. Он потребовал за возвращение детей 100 тысяч рублей. В крайнем случае он готов принять расписку, что эта сумма учтена в счет оплаты алиментов. Муж подчеркнул, что бывшая якобы украла у него имущество на эту сумму. Однако в полицию мужчина не обращался.

Экс-жена пошла за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.

