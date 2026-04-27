Россиянка обвинила экс-мужа в похищении детей и требовании за них 100 тысяч

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:39, 27 апреля 2026Россия

Башкирка обвинила экс-мужа в похищении детей и требовании за них 100 тысяч
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жительница Башкирии обвинила экс-мужа в похищении общих детей и требовании за их освобождение 100 тысяч рублей. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянка отметила, что подала на развод в прошлом году. Больше всего супруги переживали за то, как будут делить общение с детьми.

По решению суда, двухлетняя дочь и пятилетний сын с инвалидностью должны жить с матерью. Отцу было разрешено с ними видеться. Как утверждает женщина, после одной из таких встреч мужчина забрал детей к себе и не привез обратно.

Бывшей супруге мужчина выставил условие. Он потребовал за возвращение детей 100 тысяч рублей. В крайнем случае он готов принять расписку, что эта сумма учтена в счет оплаты алиментов. Муж подчеркнул, что бывшая якобы украла у него имущество на эту сумму. Однако в полицию мужчина не обращался.

Экс-жена пошла за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Чувашии бизнесмен похитил детей и заставил их умыться зеленкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok