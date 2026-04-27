Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:40, 27 апреля 2026Россия

Названы самые клиентоориентированные госорганы

«Ъ»: Минфин и ФНС стали самыми клиентоориентированными госорганами
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Российские тюрьмы оказались на третьем месте в рейтинге госучреждений по удобству оказания услуг для россиян. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на Аналитический центр при правительстве.

Лидерами рейтинга стали Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) с показателем клиентоцентричности 98 процентов из 100 процентов, за ними следуют Росреестр (96 процентов), Федеральная служба исполнения наказаний (94 процента) и Федеральное казначейство (93 процента).

В числе аутсайдеров оказались Росморречфлот (54 процента), Роструд и Росавиация (по 53 процента), Государственная фельдъегерская служба (51 процент), а также МВД (50 процентов).

Ранее сообщалось, что Минфин России, который в конце марта решил до 1 июля приостановить операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила, возобновит их досрочно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok