Российский врач Беда избежал тюрьмы за последствия операции

В Свердловской области осудили врача за смерть пациента

В Свердловской области осудили врача за смерть пациента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда региона.

Подсудимый признан виновным по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») УК РФ.

Как установил суд, в августе 2023 года в ходе операции Алексей Беда, врач-эндоскопист местной центральной городской больницы, оказал мужчине неквалифицированную помощь. Он нарушил технику и методику безопасного проведения вмешательства, что привело к внутриоперационному травматическому повреждению. После проведения операции врач не обследовал пациента на предмет выявления повреждений. Это привело к летальному исходу.

Суд приговорил врача к двум годам и девяти месяцам лишения свободы. Но в связи с истекшим на стадии предварительного следствия сроком давности осужденный был освобожден от наказания.

Ранее сообщалось, что россиянка получила срок за отказ лечить больную дочь.