20:13, 27 апреля 2026

Самолет с американским политиком разбился в США

Пилот и политик не выжили в авиакатастрофе в штате Миннесота в США
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Aaron of L.A. Photography / Shutterstock / Fotodom

Одномоторный самолет Beechcraft с американским политиком разбился в штате Миннесота (США). Об этом пишет издание Daily Star.

Трагедия произошла утром 25 апреля. Известно, что самолет вылетел из аэропорта Кристал и вскоре после взлета разбился в городе Бруклин-парк и загорелся.

Пилот и член законодательного собрания штата Северная Каролина Лиз Конми не выжили в авиакатастрофе. Личность второго человека устанавливается. По данным телеканала KSTP, пилотировать самолетом мог возлюбленный политика — хирург Джозеф Касс. Известно, что у Конми осталось четверо детей. По факту произошедшего начато расследование.

Ранее пассажирский самолет едва не столкнулся с частным бортом в аэропорту США. Лайнер прервал взлет на скорости 165 километров в час после того, как небольшой винтовой самолет выехал на взлетно-посадочную полосу без разрешения.

