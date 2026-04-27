Шуфутинский назвал истинно русский жанр музыки

Михаил Шуфутинский заявил, что шансон расширился и стал российским искусством

Известный певец в жанре шансон Михаил Шуфутинский рассказал, как сильно изменился жанр за время его карьеры. Об этом артист поведал в интервью kp.ru.

По мнению певца, шансон за время его карьеры развивался и не стоял на месте.

«Он растет, расширяется, это искусство. У нас в стране это истинно наше, российское творческое искусство, понимаете? У нас сердца и души такие, мы поем, мы любим петь, все у нас поют», — отметил артист.

В январе 2026 года полицейские в Грузии устроили драку из-за песен Шуфутинского. Выяснилось, что одни из них заказали в ресторане песни российского шансонье, а другие представители правоохранительных органов потребовали немедленно сменить музыку.