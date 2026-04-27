Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:59, 27 апреля 2026

Слова премьер-министра Словакии о пересмотре отношений с ЕС объяснили

Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможном пересмотре отношений страны с Европейским союзом (ЕС), напомнил политолог Александр Асафов. В беседе с «Лентой.ру» он оценил, насколько серьезны эти угрозы и может ли Братислава действительно выйти из Евросоюза.

Политолог считает, что пока говорить о распаде ЕС или выходе Словакии из Союза ошибочно.

«Евросоюз переживает непростые времена, наблюдается деградация отношений и суверенные позиции ряда стран-членов. Но заявления Фицо — это вопрос уточнения взаимоотношений внутри союза, а не процесс выхода», — указал он.

Следующим шагом, скорее всего, станут требования компенсаций, а не реальный выход из ЕС, добавил Асафов. Хотя в целом все возможно, но сейчас речь идет, считает специалист, именно об обсуждении компенсаций.

Ранее евродепутат Словакии Любош Блага заявил, что страна пересматривает отношения с ЕС из-за важности вопроса по Украине для Брюсселя. Спикер отметил, что в то время, когда Братислава решила вступить в ЕС, тот продвигал мир, экономическое сотрудничество, социальную поддержку, но сейчас на повестке дня содружества стоит лишь война. Блага заявил, что в сложившейся ситуации из-за перекрытия поставок нефти и газа Зеленским Словакия оказалась в серьезной экономической опасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok