Стала известна позиция Киева по жителям Донбасса

Пушилин: Киев давно не считает своими жителей Донбасса

Киев давно не считает своими жителей Донбасса. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Киев давно уже не считает жителей Донбасса своими», — подчеркнул чиновник. Пушилин уточнил, что речь идет именно о нынешних властях Украины.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник рассказал, что в политических кругах Украины обсуждается тихий переворот и сокращение полномочий президента страны Владимира Зеленского. По его словам, речь может идти о возможной замене главы Верховной Рады Руслана Стефанчука на руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамию.