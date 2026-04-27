01:47, 27 апреля 2026Мир

Стало известно о низком уровне безопасности на приеме со стрельбой в Вашингтоне

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американская администрация не обеспечила максимальный уровень безопасности на приеме с участием президента Дональда Трампа в отеле в Вашингтоне, где 25 апреля произошла стрельба. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в администрации.

По его данным, если в мероприятии принимает участие глава страны и члены его кабинета, то его относят к категории событий особого значения, и им присваивают соответствующий уровень безопасности. «Приему не был присвоен статус, который позволил бы задействовать федеральные ресурсы в полном объеме», — говорится в материале.

По ее данным, уровень безопасности на мероприятии был более низким, чем на других мероприятиях с высокопоставленными чиновниками. Из-за этого, пишет WP, страна оказалась в «необычайно уязвимом положении».

Стрельба на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме произошла в субботу, 25 апреля. По словам очевидцев, вне зала раздались выстрелы, и офицеры Секретной службы сразу же закрыли главу государства своими телами.

