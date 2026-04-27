Билозир: Депутаты Рады хотят сложить мандаты из-за перспектив мирного соглашения

Депутаты Верховной Рады Украины хотят сложить мандаты. Об этом заявила нардеп Лариса Билозир, передает Telegram-канал «Политика Страны».

По ее словам, причиной является страх парламентариев перед ответственностью, которую могут в перспективе возложить на Раду при ратификации мирного соглашения с условием потери Украиной территорий.

«Мы теряем очень много депутатов. Люди хотели 300 депутатов. Нужно быть осторожными со своими желаниями. Сейчас их около 390, и становится все меньше и меньше», — отметила Билозир.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа рассказал об одном нюансе в подготовке мирного соглашения с Украиной. Он выразил мнение, что она должна вестись с украинским президентом Владимиром Зеленским.