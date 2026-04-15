14:50, 15 апреля 2026Россия

В России рассказали об одном нюансе в подготовке мирного соглашения с Украиной

Депутат Чепа: Подготовку мирного соглашения с Украиной надо вести с Зеленским
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Подготовку мирного соглашения с Украиной нужно вести с Владимиром Зеленским. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, чьи слова приводит NEWS.ru.

Так он прокомментировал слова бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая заявила, что мирный договор должен заключать не Зеленский.

«Конечно, Поклонская права относительно характеристик Зеленского. Но, я думаю, что сегодня, в какой бы степени это ни было рискованно, подготовку мирного договора надо вести с ним», — пояснил парламентарий.

Ранее экс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что у Киева в 2026 году есть последний шанс подписать мирное соглашение с Россией. После этого, по ее словам, США почти наверняка переключат внимание на промежуточные выборы в ноябре и рождественские праздники.

