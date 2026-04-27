Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:09, 27 апреля 2026

Стрелка из московского метро задержали

В Москве полиция задержала 23-летнего жителя за стрельбу в метро
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве полиция задержала молодого человека, стрелявшего в метро во время конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Стрелявшим оказался 23-летний ранее судимый житель столицы. Его пневматический пистолет изъят.

По данным полиции, между двумя россиянами в вестибюле станции метро «Яхромская» произошел конфликт, во время которого один из них, будучи пьян, достал пистолет и набросился на оппонента. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Чувашии возбудили дело в отношении поджигателя машин МВД.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok