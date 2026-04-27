21:57, 27 апреля 2026Мир

Стрелявшего на приеме у Трампа обвинили в покушении на убийство президента

Коула Аллена обвинили в покушении на убийство президента США
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Федеральный суд в Вашингтоне предъявил Коулу Томасу Аллену обвинения в покушении на жизнь президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Washington Post.

Стрелявшего обвинили в трех преступных эпизодах: покушение на президента, перевозка оружия и его незаконное использование.

Вечером в субботу, 25 апреля, в Вашингтоне, в отеле Washington Hilton, на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, на котором присутствовал Трамп, произошла стрельба. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь.

В ходе стрельбы был ранен один из сотрудников Секретной службы. Мужчина при этом выжил — его спас бронежилет. Нападавшим оказался калифорнийский учитель Коул Томас Аллен.

