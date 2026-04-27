Суд решил судьбу матери найденного среди мусора в Подмосковье младенца

В Подмосковье арестовали мать найденного среди мусора младенца

В Подмосковье арестовали мать найденного среди мусора младенца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Женщина подозревается в совершении преступления по статье 106 («Убийство матерью новорожденного ребенка») УК РФ.

По данным следствия, в период с 18 февраля по 21 апреля этого года, находясь в квартире в поселке Большевик, сразу после самостоятельных родов женщина нанесла многочисленные удары ножом в шею и тело новорожденного ребенка, после чего вынесла его на площадку для бытовых отходов.

Младенца без признаков жизни нашли местные жители во вторник, 21 апреля. Тело лежало рядом с домами на улице Ленина в поселке Большевик.

Серпуховский суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что мать найденного среди мусора в Подмосковье младенца оказалась иностранкой.