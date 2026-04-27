09:51, 27 апреля 2026Силовые структуры

Суд решил судьбу матери найденного среди мусора в Подмосковье младенца

В Подмосковье арестовали мать найденного среди мусора младенца
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Подмосковье арестовали мать найденного среди мусора младенца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Женщина подозревается в совершении преступления по статье 106 («Убийство матерью новорожденного ребенка») УК РФ.

По данным следствия, в период с 18 февраля по 21 апреля этого года, находясь в квартире в поселке Большевик, сразу после самостоятельных родов женщина нанесла многочисленные удары ножом в шею и тело новорожденного ребенка, после чего вынесла его на площадку для бытовых отходов.

Младенца без признаков жизни нашли местные жители во вторник, 21 апреля. Тело лежало рядом с домами на улице Ленина в поселке Большевик.

Серпуховский суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что мать найденного среди мусора в Подмосковье младенца оказалась иностранкой.

    Последние новости

    Московский регион накрыли аномальные снегопады. Повалены деревья, цены на такси взлетели. Какие прогнозы дают синоптики?

    Москвичей предупредили об ухудшении погоды

    ФСБ предотвратила теракт на российском нефтяном предприятии

    67-летняя обладательница титула «Миссис Севера» раскрыла секреты молодости

    Школьниц спасли с отрезанного наводнением российского острова

    Звезда «Универа» рассказала о похудении словами «я голодала»

    Российские «Герани» подорвали одну из баз ГУР Украины

    Семь пассажирских поездов задержались в России из-за снегопада

    Суд решил судьбу матери найденного среди мусора в Подмосковье младенца

    Назван способ навсегда отключить обновления Windows

    Все новости
