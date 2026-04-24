19:23, 24 апреля 2026Силовые структуры

Мать найденного среди мусора в Подмосковье младенца оказалась иностранкой

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Полицейские задержали мать, чью новорожденную дочь нашли с колото-резаными ранами на площадке у мусорных контейнеров в Серпухове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Московской области.

Задержанной оказалась 29-летняя уроженка одной из стран ближнего зарубежья. Ее доставили к следователям.

Младенца без признаков жизни нашли местные жители во вторник, 21 апреля. Тело лежало рядом с домами на улице Ленина в поселке Большевик. В отношении матери ребенка возбудили уголовное дело по статье 106 («Расправа матери над новорожденным ребенком») УК РФ. Ее личность пытались установить при помощи камер видеонаблюдения.

Ранее суд приговорил к 22 годам лишения свободы мужчину, который расправился с родственниками бывшей сожительницы в поселке Северный Коммунар и спрятал их тела в сундуке.

