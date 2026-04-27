Мужчины и женщины обсудили самые гадкие черты характера партнеров

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 27 апреля 2026

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: simona pilolla 2 / Shutterstock / Fotodom

Мужчины и женщины обсудили, какие гадкие черты характера партнеров они вынуждены терпеть во имя любви. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна женщина призналась, что терпит одержимость партнера красотой его собственных волос, иногда доходящую до абсурда.

Они длинные и красивые, и когда он замечает привлекательную женщину или даже мужчину с длинными волосами, он снимает резиночку с хвоста. Думаю, чтобы привлечь внимание женщин и посоревноваться с мужчинами. Это раздражает

Glamma1969пользовательница Reddit

Многие пользователи пожаловались, что их супруги буквально не отлипают от телефонов — причем независимо от возраста.

Нам обоим за 60, мы уже выходим на пенсию. Телефон всегда у нее под рукой с момента пробуждения и до отхода ко сну. Я уже говорил, что бесконечный скроллинг и переписки во время разговора со мной ранят мои чувства. Тогда она на несколько мгновений кладет телефон а затем, как по волшебству, снова берет его в руки

Luna_dogпользователь Reddit
Еще одна женщина рассказала, что муж никогда не ходит с ней за руку или даже рядом — только впереди.

Мне не нравится, что он идет впереди меня, а не рядом, где бы мы ни были. Заходим в магазин, идем за столик в ресторане — везде. Было бы неплохо, если бы он иногда брал меня за руку

RealHeyDayпользовательница Reddit

Ранее люди, в доме у которых гости вели себя отвратительно, рассказали об историях, запомнившихся им больше всего. Один пользователь рассказал о поступке тетушки — сестры-близнеца своей матери — на один из Дней благодарения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты последствия мощнейшего удара ВСУ по Севастополю

    Фон дер Ляйен захотели предъявить жесткий ультиматум

    В Москве за день выпала половина месячной нормы осадков

    Раскрыты подробности об открывшем огонь на приеме Трампа американце

    С пожизненно осужденного решили взыскать миллионы за его преступление

    Стала известна позиция Киева по жителям Донбасса

    Пушилин раскрыл цель буферной зоны в Днепропетровской области

    В Москве восстановили движение по синей ветке метро

    Россиянина осудили за передачу сведений Украине

    Мужчины и женщины обсудили самые гадкие черты характера партнеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok