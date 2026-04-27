Мужчины и женщины обсудили самые гадкие черты характера партнеров

Мужчины и женщины обсудили, какие гадкие черты характера партнеров они вынуждены терпеть во имя любви. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна женщина призналась, что терпит одержимость партнера красотой его собственных волос, иногда доходящую до абсурда.

Они длинные и красивые, и когда он замечает привлекательную женщину или даже мужчину с длинными волосами, он снимает резиночку с хвоста. Думаю, чтобы привлечь внимание женщин и посоревноваться с мужчинами. Это раздражает Glamma1969 пользовательница Reddit

Многие пользователи пожаловались, что их супруги буквально не отлипают от телефонов — причем независимо от возраста.

Нам обоим за 60, мы уже выходим на пенсию. Телефон всегда у нее под рукой с момента пробуждения и до отхода ко сну. Я уже говорил, что бесконечный скроллинг и переписки во время разговора со мной ранят мои чувства. Тогда она на несколько мгновений кладет телефон а затем, как по волшебству, снова берет его в руки Luna_dog пользователь Reddit

Еще одна женщина рассказала, что муж никогда не ходит с ней за руку или даже рядом — только впереди.

Мне не нравится, что он идет впереди меня, а не рядом, где бы мы ни были. Заходим в магазин, идем за столик в ресторане — везде. Было бы неплохо, если бы он иногда брал меня за руку RealHeyDay пользовательница Reddit

