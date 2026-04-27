02:50, 27 апреля 2026Мир

Трамп рассказал о своем препятствовании работе Секретной службы

Трамп рассказал, что сам задержал свою эвакуацию во время инцидента со стрельбой
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что во время стрельбы на приеме в Вашингтоне его эвакуировали не сразу из-за его любопытности. Подробности своего препятствования работе Секретной службы президент раскрыл в беседе с CBS.

«Я хотел посмотреть, что происходит, и это не сделало их [агентов секретной службы] работу легче. Я хотел посмотреть, что происходит», — поделился Трамп. Он отметил, что действительно, вероятно, замедлил работу службы безопасности своими действиями. Глава Белого дома подчеркнул, что сотрудники Секретной службы «отличные люди».

Инцидент произошел в субботу, 25 апреля, вечером по местному времени на мероприятии в честь корреспондентов Белого дома. По словам очевидцев, вне зала раздались выстрелы, и офицеры сразу же закрыли главу государства своими телами.

    Трамп заявил, что ведет переговоры с Путиным. Как это отражается на урегулировании украинского конфликта?

    Трамп пристыдил журналистку за цитаты из манифеста стрелявшего на приеме американца

    В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

    Бывший канцлер ФРГ потратила 65 тысяч евро на визажиста и парикмахера из госбюджета

    ВСУ начали массово сжигать лесополосы из-за страха перед российскими войсками

    Трамп ответил на вопрос о цели нападавшего при стрельбе в отеле

    Девушка при расставании с бойфрендом забрала из его квартиры самое неожиданное

    Раскрыта новая схема мошенников с переводом денег

    В России указали на плохую подготовку США к операции в Иране

    Все новости
